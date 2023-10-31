Число отказов от уплаты курортного сбора в Кисловодске снизилось на 29%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Количество отдыхающих, отказывающихся платить курортный сбор в Кисловодске, в январе-сентябре 2023 года составило 879 человек, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации города.

"Согласно статистике за девять месяцев с начала 2023 года, после введения удвоенной ставки курортного сбора число отказников от его уплаты уменьшилось на 29%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число кисловодских гостей, отказывающихся платить курортный сбор, составляет 0,4% от всего числа туристов.

При этом тенденция роста турпотока в коллективных средствах размещения сохраняется.

В то же время количество отдыхающих, которым представлены льготы для пребывания, стало на 22% больше. Их число составляет 13% от общего количества людей, уплативших курортный сбор.

"В прошлому году количество людей с предоставлением льгот было 25 тыс. человек, а за аналогичный период этого года увеличилось до 30 тыс. туристов. Это говорит о том, что мы стараемся создать максимально комфортные условия пребывания для любой категории граждан", - приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что ставропольские парламентарии одобрили повышение штрафа за отказ от оплаты курортного сбора, теперь он составляет от 3,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

Сбор действует на Ставрополье с 2018 года как эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Его взимают в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. В 2023 году в список вошел и Минераловодский округ.

Сбор составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, а также все жители Ставропольского края.