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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во вторник вечером сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

"Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 30 октября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
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