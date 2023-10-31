Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во вторник вечером сообщил об объявлении в городе воздушной тревоги.

"Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась 30 октября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.