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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Глава Севастополя объявил об отбое воздушной тревоги

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе во вторник вечером, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло 27 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Как уточнил губернатор, военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Черноморский флот ВМФ России
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