Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Шойгу назвал безуспешными попытки ВСУ атаковать российские позиции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских войск на запорожском, донецком и херсонском направлениях.

"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ в среду.

По его словам, силы украинской армии "истощаются, растет деморализация личного состава".

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", - сказал Шойгу.

Российские подразделения, сообщил он, "продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции". "В ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады", - сказал министр обороны России.

"Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки", - сказал Шойгу.

"37 самолетов - это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы", - отметил министр обороны.

"Хочу поблагодарить наших бойцов за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества", - сказал Шойгу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено после двухчасовой остановки

Опытный образец дальнемагистрального Ил-96-400М совершил первый полет

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

В ЦБ объяснили рост ипотеки ослаблением стандартов кредитования

Автомобильную часть Крымского моста перекрыли второй раз за утро

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Победителям международных спортсоревнований могут дать льготы при поступлении в вузы

Вооруженные силы РФ применяют дымовую завесу в Севастопольской бухте

Cилы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Гладков сообщил о повреждении при обстреле линии электропередач в Шебекинском округе

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });