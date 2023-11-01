Шойгу назвал безуспешными попытки ВСУ атаковать российские позиции

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских войск на запорожском, донецком и херсонском направлениях.

"Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ в среду.

По его словам, силы украинской армии "истощаются, растет деморализация личного состава".

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение", - сказал Шойгу.

Российские подразделения, сообщил он, "продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции". "В ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады", - сказал министр обороны России.

"Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки", - сказал Шойгу.

"37 самолетов - это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы", - отметил министр обороны.

"Хочу поблагодарить наших бойцов за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества", - сказал Шойгу.