Власти Херсонской области сообщили о семи сбитых украинских ракетах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Украинские ракеты, выпушенные в сторону Крыма, сбиты в среду на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Ракеты были запущены противником с самолетов, написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, большинство целей было уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

Люди и инфраструктура не пострадали, написал Сальдо.

Он добавил, что ракетная опасность пока не миновала.