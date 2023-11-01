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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Власти Херсонской области сообщили о семи сбитых украинских ракетах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Украинские ракеты, выпушенные в сторону Крыма, сбиты в среду на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Ракеты были запущены противником с самолетов, написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, большинство целей было уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке.

Люди и инфраструктура не пострадали, написал Сальдо.

Он добавил, что ракетная опасность пока не миновала.

Владимир Сальдо Крым Херсонская область Украина
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