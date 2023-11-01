"Ростех" нарастил производство танков в семь раз в 2023 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, другой бронетехники - в 4,5 раза.

"За год мы увеличили производство танков в семь раз, легкой бронетехники - БМП, БМД, бронированные автомобили - в четыре с половиной раза, артиллерия, РСЗО - в два с половиной раза, боеприпасы, некоторые виды продукции - в 60 раз", - сообщил Чемезов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы постоянно модернизируем технику", - сказал он.