Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, нанесли удары по ВСУ на других участках, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица "Мста-Б", а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское Луганской народной республики и Серебрянского Лесничества", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, в Харьковской области уничтожены украинские склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения, также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР.

Он заявил, что на краснолиманском направлении суточные потери украинской армии составили: до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что общие потери армии Украины на данном направлении составили: до 245 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, потери украинской армии составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что в результате боевых действий потери ВСУ составили: до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - сказал он.

Российская истребительная авиация в течение минувших суток сбила два украинских самолёта Су-27 на территории ДНР, сообщил Конашенков.

Он сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике в 129 районах.

"Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения", - сказал Конашенков.

В зоне специальной военной операции на Украине перехвачены 48 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области, - сказал он.

Он сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 8512 беспилотных летательных аппаратов", - заявил Конашенков.