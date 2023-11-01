Госэкспертиза станет обязательной при решении судьбы самостроев в РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суды в России будут учитывать только результаты государственной строительно-технической экспертизы при вынесении решений по самостроям, говорится в распоряжении правительства РФ.

"Государственная строительно-техническая экспертиза станет обязательным условием при рассмотрении гражданских дел, связанных с самовольным строительством. Распоряжение о дополнении перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, подписано", - говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее суды принимали решения, основываясь на результатах негосударственных экспертиз, которые нередко давали субъективную информацию. Теперь же мнение этих экспертов не будет учитываться.