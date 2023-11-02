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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Правительство определило правила сохранения на иностранных биржах DR резидентов САР

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила сохранения обращения за рубежом депозитарных расписок (DR) на акции компаний, переезжающих в российские специальные административные районы (САР).

Постановление № 1817 опубликовано на официальном портале правовой информации. Его издание потребовалось в связи с принятием в августе 2023 года закона № 452-ФЗ. Этот закон регламентирует судьбу акций переезжающих в САР иностранных структур и DR на эти бумаги. В частности, обращение ценных бумаг должно прекращаться после регистрации международной компании (МК) в САР, но по просьбе "переезжающей" компании может быть сделано временное или постоянное исключение по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Обязательное условие: это решение должно быть принято до переезда компании в САР.

Компании должны будут направить соответствующую просьбу в Минфин не позднее 45 дней до регистрации МК, говорится в утвержденных постановлениях правилах. Минфин запросит мнение у профильного для будущей МК ведомства, итоговое решение будет приниматься в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Минфин САР Правительство
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