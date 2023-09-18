Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

DR переезжающих в САРы квазироссийских компаний автоматически конвертируются в акции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок (DR) квазироссийских компаний, переехавших в российские специальные административные районы (САР), произойдет в автоматическом режиме, если DR учитываются в российских депозитариях, сообщил Банк России.

После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании.

Держателям расписок вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, никаких действий предпринимать не потребуется. Весь процесс конвертации займет не более трех недель с момента поступления уведомления.

Банк России также продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, если они не соблюдают требования к корпоративному управлению.

Это даст эмитентам дополнительное время для того, чтобы привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи, отмечает ЦБ.

САР Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

В России начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Mondi продаст Сыктывкарский ЛПК девелоперу Sezar Group за 80 млрд рублей

Fitch подтвердило рейтинги Германии "AAA" со "стабильным" прогнозом

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

ВТБ попросил суд взыскать с европейской "дочки" 112,6 млн евро

Brent подорожала до $94,47 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });