DR переезжающих в САРы квазироссийских компаний автоматически конвертируются в акции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок (DR) квазироссийских компаний, переехавших в российские специальные административные районы (САР), произойдет в автоматическом режиме, если DR учитываются в российских депозитариях, сообщил Банк России.

После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании.

Держателям расписок вне зависимости от того, являются они резидентами или нерезидентами, никаких действий предпринимать не потребуется. Весь процесс конвертации займет не более трех недель с момента поступления уведомления.

Банк России также продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, если они не соблюдают требования к корпоративному управлению.

Это даст эмитентам дополнительное время для того, чтобы привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи, отмечает ЦБ.