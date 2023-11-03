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Россельхознадзор запретил ввоз животных из четырех провинций Нидерландов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с пятницы запретил поставки животных из четырех провинций Нидерландов в связи с выявлением вируса опасного заболевания - блютанга.

Как сообщает служба, ввоз запрещен из провинций Флеволанд, Утрехт, Северная Голландия и Южная Голландия. Он касается крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блютангу, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (лам, альпак, викуний), спермы быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота, за исключением полученных in vivo.

Кроме того, ограничен транзит крупного и мелкого рогатого скота и восприимчивых видов животных из этих провинций.

Россельхознадзор напоминает, что с 2012 года Нидерланды были объявлены свободными от блютанга, однако в 2023 году рецидив заболевания возник в четырех провинциях.

Блютанг (синий язык) - вирусная болезнь, которая поражает большое число животных и характеризуется высокой летальностью.

Россельхознадзор Нидерланды
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