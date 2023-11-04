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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, сообщила пресс-служба Кремля.

"В церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил накануне, что Путин в субботу, 4 ноября не будет участвовать в открытии выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, он побывает на ВДНХ в другой день.

"Завтра иных мероприятий не запланировано", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

ВДНХ Владимир Путин Дмитрий Песков
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