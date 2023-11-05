В России готовится проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российские специалисты готовят проект по изучению межзвездного пространства и полету аппарата за пределы Солнечной системы, сообщил генеральный директор Центра Келдыша (входит в "Роскосмос") Владимир Кошлаков.

"Сейчас формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы", - сказал Кошлаков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он сообщил, что в аппарате будет использован самый мощный плазменный двигатель в мире, созданный Центром Келдыша.

По словам Кошлакова, данный двигатель сможет работать "непрерывно долгие годы".

Плазменный двигатель или двигатель на эффекте Холла - также относится к электрическим ракетным двигателям. По сравнению с ионными, плазменные двигатели обладают большей тягой, но меньшим коэффициентом полезного действия.

Подобные двигатели обладают существенно меньшей тягой по сравнению с химическими, однако отличаются малым расходом топлива и продолжительностью функционирования - срок непрерывной работы может исчисляться годами.