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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Москва призывает мировое сообщество к формированию условий для возобновления палестино-израильского мирного процесса, называя главной задачей скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа.

"Приоритетная задача сегодня - скорейшее прекращение боевых действий в Газе, обеспечение защиты гражданского населения, доставка необходимой гуманитарной помощи нуждающимся, освобождение всех заложников. В противном случае мы столкнемся с рисками радикализации и наращивания террористической деятельности, опасностью расширения географии конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ "О многосторонних усилиях в сфере ближневосточного урегулирования (БВУ)".

На Смоленской площади подчеркивают, что "уже сейчас следует приступить к формированию условий для возобновления палестино-израильского мирного процесса".

"Важно удерживать стороны от односторонних действий, включая поселенческое поглощение районов Западного берега р. Иордан, попрание святынь Иерусалима, подстрекательство к насилию и терроризму. Особенно востребованным в сложившихся обстоятельствах видится обеспечение межпалестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины, предусматривающей признание Израиля и переговорное решение комплекса вопросов окончательного статуса", - отметили в МИД, добавив, что "именно на создание конструктивной атмосферы для мирного диалога нацелено российское предложение о проведении министерских консультаций для координации подходов государств региона по проблематике БВУ".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что инициатива созыва международной конференции по Ближнему Востоку была изначально выдвинута Российской Федерацией в 2007 г. и одобрена в единогласно принятой резолюции СБ ООН 1850 (2008 г.). В ней зафиксирована поддержка идеи провести коллективную встречу по арабо-израильскому урегулированию в Москве.

Хроника 07 октября – 06 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МИД РФ
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