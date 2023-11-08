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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин вряд ли успеет навестить Назарбаева в ходе однодневного визита в Казахстан

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не рассчитывают, что президент Владимир Путин в ходе однодневного визита в Казахстан успеет посетить первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и отметил насыщенность программы этого визита.

"Конечно же, будет беседа в узком составе с президентом Токаевым, последуют потом обстоятельные российско-казахстанские переговоры, по результатам этих обсуждений состоится подписание документов", - сказал он.

Кроме того запланированы заявления двух президентов, после чего состоится официальный прием Токаева в честь приезда российского президента.

"Также очень важный пункт в программе визита - это совместное участие двух президентов в пленарном заседании 19-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие. Это все будет в течение одного дня - в четверг", - сказал пресс-секретарь Путина.

"На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу насыщенности той программы, о которой я говорил", - сказал Песков.

Путин посетит Казахстан 9 ноября.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 года до марта 2019 года.

Дмитрий Песков Владимир Путин Казахстан Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев
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