Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Россия будет оспаривать инициативы по конфискации ее активов на Западе

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет оспаривать инициативы по конфискации ее активов в западных странах, а их авторы столкнутся со значительными судебными издержками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет, и такими решениями воспользуется", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал решение комитета по иностранным делам палаты представителей США поддержать законопроект, предоставляющий президенту страны право конфисковывать иностранные активы.

"Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - добавил представитель Кремля.

Он также отметил, что в Кремле давно наблюдают попытки США и стран ЕС незаконно изымать российские активы.

"Это незаконно. Это противоречит всем возможным правилам", -подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков США Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагентам не разрешат жертвовать в избирательные фонды кандидатов в президенты

Пандемия коронавируса

Попова не увидела необходимости прививаться от коронавируса в этом эпидсезоне

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

Суд признал незаконным сброс стоков ЧМК, но отклонил возмещение ущерба на 263 млн руб.

Попова заявила о начале новой волны заболеваемости COVID-19

Попова заявила о начале новой волны заболеваемости COVID-19

Сенаторы одобрили закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Сенаторы одобрили закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Минздрав РФ заявил о спаде заболеваемости туберкулезом до исторического минимума

РКН составит первый протокол на Илью Яшина за отсутствие маркировки иноагента

ФСБ задержала в Бурятии подозреваемого в вербовке военных в интересах ВСУ

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });