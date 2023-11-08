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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

МЧС просит Думу наделить статусом ветерана спасателей, работающих в зоне СВО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В МЧС РФ рассчитывают на поддержку депутатов Госдумы в вопросе определения статуса ветерана боевых действий для сотрудников министерства, работающих в зоне СВО, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения. Уважаемые депутаты, рассчитываем на вашу поддержку в решении данного вопроса", - отметил Куренков во время правительственного часа в Госдуме в среду.

В июле этого года глава министерства уже поднимал данный вопрос во время правительственного часа в Совете Федерации.

Александр Куренков МЧС РФ Госдума
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