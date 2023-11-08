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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Сбербанк хочет увеличить долю кредитования на базе решений ИИ с 60% до 100%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк хочет увеличить долю кредитов, которые выдаются на базе решений искусственного интеллекта (ИИ), без участия человека, с текущих 60% до 100%, сказал глава банка Герман Греф.

"Сегодня у нас порядка 60% всех кредитов выдается без участия человека. Это не касается пока таких продуктов, как project finance (проектное финансирование - ИФ), и так далее. Но все, что мы называем plain vanilla (базовые продукты - ИФ), уже делается так. Мы хотим эту цифру довести до 85%, а дальше вообще задача стоит 100%", - сказал Греф во время выступления на форуме "Финополис".

По его словам, Сбербанк уже сейчас является единственным банком в мире, который может выдавать кредит для юридических лиц на основе принятия всех решений искусственным интеллектом.

Сбербанк развивает технологии ИИ с 2012 года. Период активных инвестиций начался с 2018 года по 2022 год, когда банк встраивал ИИ в весь его бизнес. Новый этап, который начался с 2023 года, Сбер называет "ИИ как основа бизнеса".

Герман Греф Сбербанк
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