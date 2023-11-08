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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Юристы РКН помогли признать незаконными взятые мошенниками займы на 564 тыс. руб.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в октябре добились через суд удовлетворения почти 30 исков о признании недействительными договоров займа на общую сумму в 546,6 тыс. руб., которые были заключены мошенников с помощью украденных персональных данных граждан, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

По данным регулятора, мошенники получали доступ к учетным записям на портале Госуслуг, авторизовывались на сайтах микрофинансовых компаний с помощью персональных данных граждан и оформляли договоры займа. Суммы кредитов составляли от 5 до 15 тыс. руб. - именно столько можно запросить по упрощенной схеме идентификации заемщика.

"Специалисты Центра помогли всем обратившимся собрать доказательства, подготовить исковые заявления и защищали интересы пострадавших в суде. Все кредитные договоры в суде признали незаконными, с граждан сняли обязательства по выплате. Помимо этого люди получат компенсации за моральный ущерб. Общая сумма компенсаций – 116 тыс. руб.",- сообщили в РКН.

В регуляторе уточнили, что в основном эти договоры займа были заключены в 2021–22 годах.

"Люди узнают о задолженностях много позже, например, после звонков и сообщений от коллекторов или получения судебных приказов. Поэтому информацию о своих кредитах стоит периодически проверять – заказывать отчеты в бюро кредитных историй. Напомню, что дважды в год получить кредитный отчет можно бесплатно",- сказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская, чьи слова привели в РКН.

В сентябре, сообщили в РКН, юристы Центра подготовили 15 исков, каждый из которых был также удовлетворен в суде. Тогда общая сумма отмененных займов составила 230 тыс. руб., а компенсации морального вреда – 70 тыс. руб.

"Но эти данные не отражают динамику таких преступлений, пояснили в Центре правовой помощи. В статистике отражены только те случаи, с которыми люди обратились к специалистам. С каждым месяцем к помощи юристов организации прибегает все больше граждан, потому что Центр набирает популярность и больше людей о нем узнают",- отметили в регуляторе.

"Однако 1 ноября Центробанк на своем сайте опубликовал статистику, которая говорит о том, что число жалоб на микрофинансовые организации выросло за год на 15,2 процента. В ЦБ отметили, что люди стали чаще жаловаться на злоумышленников, оформляющих займы на чужое имя. Банк России рассчитывает, что эту проблему решит разработанный законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов",- добавили в РКН.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан по инициативе РКН подведомственным ему Главным радиочастотным центром для оказания безвозмездной юридической помощи гражданам по защите прав и законных интересов в связи с обработкой их персональных данных в цифровой среде. Офисы Центра находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске.

Роскомнадзор
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