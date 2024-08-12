В Центр правовой помощи в цифровой среде в I полугодии обратилось в 2,5 раза больше граждан

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2024 года в 2,5 раза увеличилось количество обращений за бесплатной юридической помощью в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, сумма компенсаций выросла более чем в 5 раз, сообщила пресс-служба Центра.

Всего в январе-июне в Центр обратились более 3,6 тысячи граждан. В четыре раза увеличилось количество устных консультаций, в два раза - количество письменных, говорится в сообщении.

За этот период юристы Центра подготовили более 2 тысяч документов для заявителей, в том числе иски в суд, обращения в госорганы, требования, отзывы согласий на обработку персональных данных. Суды удовлетворили все иски, подготовленные юристами Центра.

В Центре отмечают, что суды при оспаривании договоров, заключенных мошенническим путем, все чаще признают право граждан на компенсацию морального вреда. "Значительно возросла общая сумма компенсации в пользу заявителей - до 556 тысяч рублей, в то время как в аналогичный период 2023 года она составляла 99 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

В первом полугодии юристам центра удалось добиться рекордной компенсации морального вреда - 150 тысяч рублей - для жительницы Петербурга, на которую мошенники оформили заем на сумму 11 тысяч рублей и электронное средство платежа. Ранее максимальная сумма компенсации морального вреда в сходных ситуациях составляла 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы, с начала года более 80% обращений в Центр связаны дистанционным мошенничеством. "Чаще всего злоумышленники получают доступ к аккаунтам граждан на портале Госуслуг и направляют от их имени заявки на оформление займов. Пострадавшие часто случайно узнают о наличии обязательств по заключенным от их имени договорам: когда приходит претензия, требование об оплате долга или когда они сами обращаются за кредитом, в выдаче которого им отказывают по причине сниженного кредитного рейтинга", - говорится в сообщении.

Центр совместно с МФЦ активно развивает новые форматы оказания помощи населению: именно в МФЦ обращаются для восстановления доступа к учетной записи на портале Госуслуг, а в Центр - за помощью в ликвидации юридических последствий действий мошенников.

Сейчас жители республики Башкортостан, Санкт-Петербурга, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Омской и Ростовской, Новгородской, Рязанской, Томской и Свердловской областей могут обратиться за консультацией в Центр через МФЦ. Еще в ряде субъектов, где онлайн-прием пока не ведется, жители могут обратиться в Центр через сектор пользовательского сопровождения. "Гражданин может самостоятельно или с помощью специалиста воспользоваться специально оборудованным рабочим местом с персональным компьютером в МФЦ", - добавили в Центре.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан по инициативе Роскомнадзора Федеральным государственным унитарным предприятием "Главный радиочастотный центр" для оказания безвозмездной юридической помощи гражданам по защите прав и законных интересов в связи с обработкой их персональных данных в цифровой среде.