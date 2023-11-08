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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин поручил создать Центр российско-китайского делового сотрудничества

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения должен быть создан на территории Благовещенска до 2026 года, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано в среду на сайте Кремля.

В соответствии с этим поручением правительство РФ совместно с Фондом "Росконгресс" и властями Амурской области должно до 1 марта 2024 года представить предложения по созданию до 2026 года на территории Благовещенска Центра российско-китайского делового сотрудничества федерального значения.

Согласно поручению, он должен включать конгрессно-выставочный центр, гостиницы и бизнес-центр.

Благовещенск Владимир Путин Китай
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