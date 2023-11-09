Токаев и Путин подписали план совместных действий Казахстана и России на три года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин по итогам переговоров в Астане подписали ряд документов, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В частности, они подписали План совместных действий двух стран на 2024-2026 годы, а также совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХI веке.

В рамках официального визита Путина в Казахстан также подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики обеих стран о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Казахстане; план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы; совместный план мероприятий по взаимодействию комитета государственных доходов Минфина Казахстана и Федеральной таможенной службы России с участием представительств таможенных служб на 2024-2025 годы.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между комитетом труда и социальной защиты Минтруда и социальной защиты населения Казахстана и Федеральной службой по труду и занятости России.