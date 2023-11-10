Правительство определило правила выплат иностранцам компенсаций за заморозку прав в российских ЭЗО

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Компенсация иностранным холдинговым компаниям (ИХК) в случае заморозки их корпоративных прав в российских экономически значимых организациях (ЭЗО) будет зависеть от рыночной стоимости акций, нераспределенных между российскими владельцами, следует из опубликованного постановления правительства.

Постановление №1835 размещено на официальном портале правовой информации в пятницу.

Разработка этого документа потребовалась в связи с принятием закона № 470-ФЗ, который вводит понятие ЭЗО и наделяет правительство полномочиями формировать перечень таких организаций. Включение в него, в частности, позволяет через суд временно - до конца 2024 года - приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Включение компании в перечень ЭЗО также позволяет ее российским бенефициарам через суд получить акции и доли в прямое владение. Но если после этой процедуры часть этих активов останется нераспределенной, то они переходят к ЭЗО, а ИХК вправе "в любой момент в период приостановления" ее прав потребовать от российской организации выплатить компенсацию за них "в размере рыночной стоимости". Если иностранный холдинг за таким возмещением не обратился, то после истечения заморозки его корпоративных прав в ЭЗО доли в капитале российской структуры ему возвращаются.

Опубликованные правила о выплате компенсации предусматривают, что компенсация выплачивается в размере "рыночной стоимости" не распределенных между прямыми бенефициарами акций, долей ЭЗО. Эта стоимость определяется на основании оценки на дату вступления в силу решения суда о приостановлении корпоративных прав ИХК в экономически значимой организации.

При этом выплата компенсации производится с учетом действующих ограничений на расчеты с иностранцами.