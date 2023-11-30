Новые правила перехода на прямое владение значимыми организациями прошли I чтение

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроекты о расширении круга лиц, которые могут получить в прямое владение акции и доли в российских экономически значимых организациях (ЭЗО), а также о введении для их российских бенефициаров административной ответственности за уклонение от этих действий, если в цепочке владения есть иностранные холдинговые компании (ИХК) в "недружественных" юрисдикциях.

Законопроекты в парламент внесла группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Клишас, Николай Владимиров, депутаты Сергей Гаврилов, Дмитрий Вяткин и другие.

Законопроект № 475201-8 вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, проект № 475202-8 вносит коррективы во вступивший в силу 4 августа 2023 года закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Последний наделил правительство компетенцией формировать перечень ЭЗО, а российских бенефициаров этих компаний - правом через суд получить акции и доли в прямое владение, убрав из цепи владения "недружественную" ИХК, либо передать это право другому гражданину Росссии или российскому юрлицу.

Действующая редакция закона обязывает вступить в прямое владение акциями и долями ЭЗО граждан России или ее резидентов, которым эти компании сейчас принадлежат через цепочку иностранных холдинговых структур. Для иностранцев и других нерезидентов РФ эта опция является правом.

Российским бенефициарам на это отводится три месяца, иностранным - четыре. За это время нужно (или можно - в зависимости от резидентства) направить в ЭЗО документы для перехода на прямое владение ее акциями или долями. Срок отсчитывается с момента получения извещения от этой организации о решении суда о приостановке корпоративных прав ИХК.

Если в отведенный срок российские бенефициары не представят необходимые документы, то ЭЗО должна будет в течение 10 рабочих дней уведомить об этом Росфинмониторинг, а тот - выдать "молчунам" предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.

Его неисполнение будет чревато для граждан штрафами от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, говорится в предлагаемых поправках в КоАП.

Упрощение процедур

Изменения в закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" предусматривают, что согласование сделок с властями и соблюдение ряда обязательных корпоративных процедур станет необязательным при переходе на прямое владение акциями и долями ЭЗО. В частности, не будет требоваться получение согласия Банка России на приобретение акций или долей в такой организации, если она является кредитной или другой финансовой. Также можно будет обойтись без согласия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России или федерального антимонопольного органа.