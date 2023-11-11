Движение по Крымскому мосту открыли после кратковременной остановки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в ночь на субботу после короткой остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Между сообщениями об ограничении в движении и его отменой прошло 7 минут.

Движение на мосту останавливают по несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.