Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Два человека были госпитализированы после нападения медведя в Якутии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Медведь зашел на территорию участка Чаяндинского месторождения в Якутии и напал на людей, два человека были госпитализированы, сообщает региональный Минздрав.

"Двое пострадавших 10 ноября были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие на момент госпитализации находились в состоянии средней степени тяжести.

Якутия Чаяндинское месторождение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар произошел на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области

Силы ПВО перехватили два украинских БПЛА над Смоленской и Московской областями

Движение по Крымскому мосту открыли после кратковременной остановки

Движение по Крымскому мосту открыли после кратковременной остановки

Минюст обновил список иноагентов

Что произошло за день: пятница, 10 ноября

Росстат оценил в 5,5% рост цен на авто российской сборки за неделю

Росстат оценил в 5,5% рост цен на авто российской сборки за неделю

Банк России отметил сокращение выдачи потребкредитов в октябре

Командир разбившегося на Чукотке Ан-2 найден в тяжелом состоянии

Совет директоров "Русала" рекомендовал не платить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

"Газпром нефть" обогнала "Газпром" по рыночной капитализации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });