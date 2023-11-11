Два человека были госпитализированы после нападения медведя в Якутии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Медведь зашел на территорию участка Чаяндинского месторождения в Якутии и напал на людей, два человека были госпитализированы, сообщает региональный Минздрав.

"Двое пострадавших 10 ноября были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие на момент госпитализации находились в состоянии средней степени тяжести.