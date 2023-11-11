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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

В Тамбовской области ликвидировали пожар на пороховом заводе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области, сообщил главк МЧС по региону.

В РоссииПожар произошел на Котовском пороховом заводе в Тамбовской областиЧитать подробнее

"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, площадь возгорания составила 300 кв. м. Причины и обстоятельства пожара уточняются.

По данным пожарной охраны, сообщение о возгорании поступило в 0:22 в субботу.

В борьбе с огнем были задействованы "четыре отделения пожарно-спасательной части №9, два отделения и автолестница специализированной пожарной спасательной части №1, два отделения пожарной спасательной части №2, два отделения пожарной части №5".

Как сообщалось, 20 июня текущего года на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате 5 человек погибли и несколько пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщал, что причина пожара на предприятии - человеческий фактор.

Тамбовский пороховой завод основан в 1915 году. Предприятие специализируется на выпуске пироксилиновых порохов. Линейка гражданской продукции представлена коллоксилином, лаками и эмалями.

Тамбовская область МЧС России Тамбовский пороховой завод
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