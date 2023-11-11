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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

Пять белгородских муниципалитетов атакованы ВСУ за сутки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках с украинской стороны территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В Волоконовском районе, по его информации, из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка - установлено 15 прилетов.

В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром - три минометных снаряда.

Ни в одном из населенных пунктов, атакованных вооруженными силами Украины, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Белгородская область
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