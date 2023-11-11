Обстрел белгородского города Валуйки привел к повреждению ЛЭП и частного дома

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Валуйского городского округа.

"Под обстрел ВСУ попал город Валуйки. Пострадавших нет. Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередач", - написал глава региона в субботу вечером в своем телеграм-канале.

В настоящее время оперативные и аварийные службы работают на месте.