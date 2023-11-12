Минобороны РФ заявило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Несколько атак вооружённых сил Украины (ВСУ) отражены на донецком направлении за сутки, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На донецком направлении подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа".

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск, в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа ", - заявил Конашенков.

"Кроме того, - продолжил он, - в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны".

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР). Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сказал официальный представитель Минобороны России.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - заявил Конашенков.

По его словам, на запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица "МСТА-Б"", - сказал он.

В районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ, сообщил он. По его данным, в районе Антоновки в ДНР поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Конашенков заявил, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок в минувшие сутки нанесли удары по позициям ВСУ в 132 районах.

Сбиты 42 украинских беспилотника Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, российская ПВО за сутки перехватила два реактивных снаряда системы HIMARS.

С начала специальной военной операции российскими военными уничтожены 534 украинских самолета, 254 вертолета, 8871 беспилотник, 441 зенитный ракетный комплекс, 13358 танков и других боевых бронемашин, 1183 боевые машины РСЗО, 7071 орудие полевой артиллерии и минометов, 15207 единиц специальной военной автотехники, сообщил представитель Минобороны РФ.