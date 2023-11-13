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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

"Росатом" и "Норникель" планируют построить малую АЭС для снабжения Норильского промрайона

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и ПАО "Норильский никель" изучат возможные варианты, определят приоритетную площадку размещения и конфигурацию наземной АЭС малой мощности для энергоснабжения Норильского промышленного района (НПР), сообщил "Росатом" по итогам подписания соответствующего соглашения.

Стороны также рассмотрят оптимальную модель реализации проекта, говорится в сообщении.

С учетом стратегических планов развития "Норникель" рассматривает возможность строительства новых генерирующих мощностей для энергоснабжения НПР. Один из вариантов - атомные станции малой мощности, отмечается в сообщении "Росатома".

В качестве приоритетного может быть рассмотрен высокотехнологичный проект АСММ на базе новейшей реакторной установки РИТМ-400, приводятся в сообщении слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

РИТМ-400 - проект российского водо-водяного ядерного реактора планируемой мощностью от 80 до 90 МВт.

Ранее в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, рассматриваются проекты в Киргизии и Мьянме.

Росатом Норникель Норильский промышленный район
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