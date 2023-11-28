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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

"Росатом" строит для "Норникеля" три наземных малых АЭС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" реализует проект строительства трех наземных малых АЭС для ПАО "Норильский никель", сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на "Примаковских чтениях".

"Реализуем проект с "Норникелем" о строительстве еще трех наземных атомных электростанций с более мощными, но малыми реакторами мощностью до 100 МВт", - сказал он.

В середине ноября "Росатом" и "Норникель" подписали соглашение, которое подразумевает изучение вариантов, определение приоритетной площадки и конфигурации наземной АЭС малой мощности для энергоснабжения Норильского промышленного района (НПР).

В качестве приоритетного может быть рассмотрен высокотехнологичный проект АСММ на базе новейшей реакторной установки РИТМ-400, говорилось в сообщении.

РИТМ-400 - проект российского водо-водяного ядерного реактора планируемой мощностью от 80 до 90 МВт.

Ранее в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, рассматриваются проекты в Киргизии и Мьянме.

Алексей Лихачев Росатом Норникель
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