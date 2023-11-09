Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

В пакет также входит повышение НДПИ на конденсат "Газпрома" и изменение расчета цены Urals для налогов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме.

Компенсация бюджетных расходов для этих выплат произойдет за счет автоматического увеличения НДПИ на нефть, заложенного в формуле, повышения НДПИ на конденсат для "Газпрома", а также сокращения выплат по обратному акцизу для нефтеперерабатывающих заводов, не выполняющих обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок.

Этим же законопроектом меняется формирование цены нефти Urals для расчета налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, вносится изменение в законодательство, позволяющее объединить обязательства нефтегазовых компаний по капвложениям в рамках соглашения о модернизации нефтеперерабатывающего завода и инвестсоглашению.

Демпфер по топливу

Предполагается, что с 1 октября демпфер по топливу будет выплачиваться в прежнем объеме (с сентября он был уполовинен, но затем правительство приняло решение вернуть выплаты в прежнем объеме). Между тем, Минфин настаивал, что эти выплаты должны быть компенсированы другими источниками. Так, в законопроекте предлагается изменить формулу расчета обратного акциза на нефть, добавив в нее норматив по поставке бензина и дизтоплива на внутренний рынок.

В формулу обратного акциза предлагается добавить новое вычитаемое, которое уменьшает значение обратного акциза к получению в случае, если НПЗ не выполняет в налоговом периоде норматив в 40% по поставке бензина и дизтоплива класса 5 на внутренний рынок от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Размер такого уменьшения составит 390 рублей на тонну для налоговых периодов с января по август 2024 года, и 250 рублей на тонну, начиная с сентября 2024 года.

Также будет учитываться объем прямогонного бензина, направленного на переработку в продукцию нефтехимии, прямогонный бензин, бензол, параксилол.

Изменения формулы демпфера не коснутся компаний с долей госучастия свыше 25%.

Кроме того, законопроектом продлевается действие дисконта цены нефти Urals к Brent в цене экспортной альтернативы по дизтопливу при расчете демпфера. Сейчас эта мера ограничена 2023 годом, правительство предложило продлить ее до конца 2026 года, как и для бензинов.

НДПИ для "Газпрома"

Также правительство предложило увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома" и его дочек (кроме тех, где доля добычи газа по отношению к общему объему углеводородного сырья составляет меньше 35%) на коэффициент Кабдт, увеличенный в 1,5 раза. Этот коэффициент предназначен для компенсации отрицательного акциза по сырью.

Как объясняли источники "Интерфакса", заводы "Газпрома" получают демпфер по топливу, но производят его из конденсата, не платя, таким образом, НДПИ по нефти.

Как говорил замминистра финансов Алексей Сазанов, для "Газпрома" увеличивается НДПИ по конденсату с целью компенсировать те выплаты по демпферу, которые идут в пользу НПЗ, собственником которых он является: Уренгойский, Салават и Астраханский".

Цена Urals

Правительство также меняет формирование цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, "начиная с 1 января 2024 года, уточняется порядок расчета цен на российскую нефть, поскольку перестает публиковаться котировка Argus в северо-западных и южных портах Европы (базис CIF), остается только котировка в российских портах (базис FOB), поэтому мы переходим на котировку, которая в российских портах на нефть и соответственно увеличенная на стоимость транспортировки до портов Северо-Западной и Южной Европы, определяемую в порядке, установленном правительством РФ, но не менее $2 за баррель". Цену транспортировки до европейских портов, куда с декабря 2022 года российская нефть не поступает, будет рассчитываться по методике ФАС, если ее не будет, то $2 за баррель.

Цена Urals для расчета налогов будет выбираться максимальная из трех - Brent с определенным дисконтом, котировка Urals в российских портах и с 2025 года котировка Санкт-Петербургской биржи - пока методика ее расчета не совершенна. После того, как заработает котировка СпбМТСБ (это может случиться и раньше 2025 года), к ней также будет прибавляться стоимость транспортировки до европейских портов, рассчитанная по методике ФАС.

В законопроекте прописывается снижение дисконта цены Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. c $20 до $15 за баррель, в 2025 г. до $10/б, а в 2026 г. до $6 за баррель, как это предполагается в проекте бюджета РФ на новую трехлетку.

При этом Минфин также предложил закрепить за правительством право увеличить размер дисконта Urals/Brent в 2024-2026 гг., но установить его на уровне не более $20 за баррель, чтобы оперативно поменять его, если реальный дисконт к Brent окажется существенно ниже законодательно закрепленного.

Модернизация НПЗ

В ходе слушаний законопроекта, в нем появилась поправка, позволяющая объединить обязательства нефтегазовых компаний по капвложениям в рамках соглашения о модернизации нефтеперерабатывающего завода и инвестсоглашению.

"Мы проработали изменения, которые были предложены, в том числе, отраслью, в связи с тем, что по ряду заводов модернизация ведется генподрядчиками, которые как одним титулом сдают большие проекты, углубляющие процессы переработки нефти. Соответственно, сейчас у нас есть два соглашения - о модернизации и инвестиционное соглашение. По одному надо проинвестирвать 60 млрд руб., по инвестсоглашению - 50 млрд руб.", - сообщил Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы.

В то же время существует единый объект, инвестиции в который составляют более 130 млрд руб. "Была просьба, чтобы зачесть те инвестиции, которые идут в рамках соглашения о модернизации, в рамках инвестиционного соглашения при условии, что совокупная сумма инвестиций превысит 130 млрд руб., при этом сроки ввода объектов будут наиболее ранние, которые предусмотрены одним из этих двух соглашений - не позднее конца 2025 года", - уточнил он.

"Мы соответствующие изменения подготовили: если по одному из соглашений инвестиции превышают 130 млрд рублей и объект вводится в эксплуатацию до конца 2025 года, то в этом случае считать исполненным как соглашение о модернизации, так и инвестиционное соглашение", - пояснил замминистра.

По его словам, это техническая правка, она не приводит к выпадающим доходам бюджета и продиктована тем, что один крупный объект невозможно разделить на 2 группы объектов, чтобы и в одном, и в другом было по 50-60 млрд рублей. "Общие требования по инвестициям и по срокам ввода установок будут выполнены", - заявил Сазанов.

В 2021 году правительство сроком на десять лет ввело дополнительную инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, реализующих проекты модернизации. В рамках этого механизма Минэнерго заключило с нефтяными компаниями 21 инвестсоглашение на сумму более 1,6 трлн рублей. Сейчас эти инвестсоглашения предполагают завершение модернизации производств до конца 2026 года. Несоблюдение сроков приводит к лишению права на инвестиционную надбавку к налоговому вычету в течение всего срока действия, начиная с первого налогового периода ее применения.