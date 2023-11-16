Дума сняла с рассмотрения проект об ответственности СМИ за цитирование фейков

Ранее президент РФ наложил вето на этот законопроект

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг сняла с рассмотрения ветированный президентом РФ законопроект об ужесточении ответственности журналистов за цитирование недостоверной информации.

Данный проект 978471-7 был принят Госдумой 19 мая 2021 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года и отклонен президентом РФ 15 июня 2021 года.

В проекте закона уточняется одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и развитию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и правами журналиста, - если эти сведения являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

Также проект закона регулирует доступ лиц, не достигших возраста 18 лет, к теле- и радиопрограммам на платной основе с применением декодирующих устройств.