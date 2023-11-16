В "Марс Медиа" заявили о планах снять сериал о Юрии Гагарине

Режиссер Алексей Учитель сообщил, что также в разработке сериал о Сергее Королеве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сериал о космонавте Юрии Гагарине может быть запущен в производство в 2025 году, сообщил основатель кинокомпании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян в четверг.

"Мы купили права на образ Гагарина у наследников, у дочек. Проект идет тяжело, потому что такое сделать средненько очень не хочется и нельзя, я считаю. Сейчас заходим в новую стадию, поменяли сценаристов, думаю, что в следующем году сценарий про Гагарина будет у нас готов, и в 2025 году он мог бы войти в производство", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Дишдишян уточнил журналистам, что речь идет об игровом проекте, состоящем из восьми серий по 45-50 минут под рабочим названием "Гагарин".

"Думаю, оно изменится. Просится что-то еще, "Гагарин" - очень банально, на мой взгляд. (...) Сериал будет посвящен в первую очередь его жизни на земле, это человеческая история", - сказал Рубен в ответ на вопрос "Интерфакса".

На текущий момент режиссер и исполнитель главной роли не утверждены.

Режиссер Алексей Учитель в рамках форума со своей стороны также сообщил, что на стадии разработки находится игровой сериал об ученом Сергее Королеве.

"Предположительно, это 8-10 серий, но мы только в начале пути. Уже написан расширенный сценарный план, но пока идем по пути сценарно-литературному, общаемся с внуком Королева", - сообщил Учитель журналистам.

Он уточнил, что, вероятно, выступит не режиссером, а продюсером проекта.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. Площадками стали здание Главного штаба Государственного Эрмитажа, Российский этнографический музей и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Предыдущий форум прошел в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 году форум также не состоялся.