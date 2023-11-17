С севшего на мель вблизи Сахалина танкера "Виктория" слили топливо

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Топливо слили с аварийного танкера "Виктория", севшего на мель 10 ноября у южного побережья Сахалина, судно готовят к снятию с мели, сообщили "Интерфаксу" в управлении по делам ГО и ЧС Невельского района в пятницу.

"Перекачку топлива с танкера закончили, всего откачали 720 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж спасательного буксира СБС "Отто Шмидт" готовится снимать танкер с мели. Топливо перекачали на берег в бензовозы.

Как сообщалось, танкер "Виктория (порт приписки Владивосток), следовавший из Приморья в порт Корсаков, утром 10 ноября сел на мель в Татарском проливе в районе мыса Лопатина - в 400 м от берега и в 10 км южнее города Невельск. Экипаж подал сигнал бедствия. На борту танкера находилось 760 тонн топлива: 700 тонн в качестве груза для Сахалина и 60 тонн для нужд самого судна.

Со слова капитана, поступления воды внутрь танкера нет, повреждений нет. На борту находятся 10 членов экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает. У танкера "Виктория" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, экипаж запустил аварийный дизель-генератор.

Как заявил капитан, танкер сел на мель кормовой частью, носовая часть находится над водой, судно заякорено.

Вечером 10 ноября к месту происшествия прибыл СБС "Отто Шмидт".