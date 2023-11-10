Танкер из Приморья сел на мель рядом с Сахалином

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Танкер "Виктория" утром в пятницу сел на мель около Сахалина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

"На мель село судно "Виктория", класс судна - танкер. Со слов капитана поступления воды нет, повреждений нет. Подан сигнал бедствия. На борту находятся 10 членов экипажа, порт приписки судна - Владивосток. В медицинской помощи экипаж не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. На борту 700 тонн топлива", - говорится в сообщении.

На помощь танкеру из сахалинского порта Корсаков готовится к выходу спасательное судно СБС "Отто Шмидт".

В МСКЦ "Интерфаксу" сообщили, что танкер сел на мель в 400 м от берега, у мыса Лопатино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина).