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Россия вступила в Международный институт центральноазиатских исследований

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия приняла решение о вступлении в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ), который является межгосударственной организацией, специализирующейся на вопросах историко-культурного развития Центральной Азии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мне особенно приятно здесь, в этом зале, на площадке форума, объявить о том, что правительством РФ принято решение о вступлении России в Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ) - крупнейшую межгосударственную организацию, специализирующуюся на вопросах историко-культурного развития Центральной Азии", - сказала Голикова, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Она отметила, что институт создан в 1995 году и в настоящее время объединяет 11 государств-членов.

"Рассчитываем, что участие нашей страны в деятельности МИЦАИ позволит укрепить сотрудничество со странами СНГ, ШОС и другими государствами, а также станет новой площадкой для реализации совместных проектов, а также практических инициатив для представителей культурных, научных и образовательных сообществ государств", - сказала Голикова.

РФ МИЦАИ Татьяна Голикова
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