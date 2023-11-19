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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Режим ЧС из-за последствий урагана ввели еще в одном городе Кузбасса

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Прокопьевска Кемеровской области ввели в городе режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями, которые принес ураганный ветер, сообщил мэр города Максим Шкарабейников.

"Несколько минут назад завершилось второе за день заседание областного штаба по устранению последствий ураганного ветра в Кузбассе. С 19 ноября в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня порывы ветра достигали 34 м/с", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В РоссииРежим ЧС введен в Новокузнецке из-за последствий ураганаЧитать подробнее

По его данным, ресурсоснабжающие предприятия города ждут, когда специалисты "Россетей" устранят повреждения на высоковольтных сетях, готовы к приему электроэнергии и последующего снабжения абонентов.

Он также сообщил, что специалисты занимаются устранением аварии на гидроузле, чтобы возобновить для потребителей холодное водоснабжение. "О точных сроках подачи воды пока сказать сложно", - добавил глава города.

Ранее из-за последствий ураганного ветра режим ЧС ввели в другом городе Кузбасса - Новокузнецке.

Прокопьевск Кемеровская область
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