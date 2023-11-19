Уже более двухсот населенных пунктов остались без света в Красноярском крае

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более двухсот населенных пунктов Красноярского края остались без электроснабжения из-за урагана, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по краю.

"Под отключение электроэнергии попало 212 населенных пунктов (Большеулуйский, Казачинский, Бирилюсский, Козульский, Ужурский, Сухобузимский, Боготольский, Дзержинский, Ирбейский, Саянский, Большемуртинский, Минусинский, Рыбинский, Иланский, Партизанский, Ачинский, Емельяновский районы, города Ачинск и Канск)", - говорится в сообщении.

Срывы кровель и деревьев зафиксированы в десяти муниципальных образованиях.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 48 бригад ПАО "Россети Сибирь" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания". Для устранения последствий урагана привлекли 181 человека, 56 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за урагана без света остались 113 населенных пунктов, срывы кровель фиксировали в семи муниципальных образованиях.