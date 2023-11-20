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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В РФ планируют возобновить тренировки космонавтов на вертолете

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские космонавты будут проходить летную подготовку на вертолете для отработки посадки на лунную поверхность, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Максим Харламов.

"Мы вернулись к использованию вертолета как к средству летной подготовки космонавтов, такой задел в конце 60-х - начале 70-х был, кстати, он тоже был в рамках подготовки к лунной программе", - сказал Харламов в понедельник на международной конференции "Наука на МКС".

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По его словам, Центр внедрил искусственный интеллект для подготовки экипажей. "Мы искусственный интеллект планируем использовать при отборе и подготовке, но, на наш взгляд, искусственный интеллект шире должен использоваться в Российской орбитальной станции, в научных модулях и в планировании деятельности экипажа и поддержки выполнения экипажами наиболее критических важных задач", - сообщил Харламов.

Он отметил, что данный курс разработан, и новые кандидаты будут обучаться по нему.

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На презентации, представленной Харламовым, демонстрировались технические средства подготовки космонавтов по лунной программе. Там указано, что предусматривается создание комплекса тренажеров лунной базы, макетов лунной поверхности, а также комплекс бортовых и наземных функционально-моделирующих стендов с научной аппаратурой.

10 июля "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов, в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, изначально заявки от претендентов принимались до 30 октября 2023 года, однако в октябре срок продлили до 20 декабря 2023 года.

13 июля Харламов сообщал, что имена новых кандидатов в космонавты станут известны в марте 2024 года.

15 ноября он сказал, что ЦПК в рамках нового набора получил более тысячи заявок, около 16 претендентов вызвано на очный этап отбора.

ЦПК
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