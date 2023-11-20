Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в понедельник ночью после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Остановка в движении продлилась 70 минут.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 20 ноября

Москва закрыла въезд в РФ нескольким официальным лицам Молдавии

Минпромторг поддержал отсрочку уплаты концернами утильсбора в 2024 году

МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

"Фанагория" из-за летней засухи снизила сбор винограда на 22%

В ГД призвали запретить усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Назначен директор департамента ЦБ РФ по сотрудничеству с международными организациями

Назначен директор департамента ЦБ РФ по сотрудничеству с международными организациями

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Бюджет пока получил 40 млрд руб. из планируемых 300 млрд налога на сверхприбыль

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });