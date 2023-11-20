Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в понедельник ночью после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Остановка в движении продлилась 70 минут.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.