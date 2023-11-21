Движение по Транскавказской автомагистрали приостановлено из-за непогоды
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии во вторник.
"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:30 мск 21 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.
Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.