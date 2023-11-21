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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Движение по Транскавказской автомагистрали приостановлено из-за непогоды

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:30 мск 21 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.

МЧС РФ Северная Осетия Транскавказская автомагистраль
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