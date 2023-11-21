Транскам открыт для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии восстановлено после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики во вторник.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств" разрешено движение всех видов машин "на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 15:15 мск 21 ноября", говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение транспорта по автодороге приостанавливалось с 00:30 по московскому времени вторника из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.