Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Президенты Таджикистана и России обсудили результаты официальных переговоров

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В среду в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москве были продолжены таджикско-российские встречи на высшем уровне, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Лидеры двух государств Эмомали Рахмон и Владимир Путин в ходе рабочего завтрака обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран и обменялись мнениями по результатам состоявшихся вчера официальных переговоров, которые были признаны взаимополезными в плане дальнейшего продвижения стратегического партнёрства и отношений союзничества сторон", - говорится в сообщении.

Накануне после завершения встреч и переговоров на высшем уровне Таджикистана и России в присутствии глав государств был подписан новый пакет документов о сотрудничестве.

Владимир Путин Таджикистан Эмомали Рахмон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенаторы перенесли на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Совфед поддержал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Кремль положительно оценил сделку Израиля и ХАМАС

Первый испытательный полет импортозамещенного МС-21 запланирован на 2024 год

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемого боевика в Ингушетии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

ЮГК решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });