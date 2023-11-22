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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В России перевозки грузов по рекам за 10 месяцев снизились на 5%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России перевозки грузов речным транспортом в январе-октябре 2023 года сократились примерно на 5% в годовом измерении, сообщил на совещании у президента Владимира Путина глава Минтранса Виталий Савельев.

"За 10 месяцев текущего года внутренним водным транспортом уже перевезено более 100 млн тонн грузов (...) это чуть меньше, примерно на 5%, показателя 2022 года, - сказал министр. - Относительное снижение перевозок произошло из-за действия введенных санкций недружественных стран, ограничивающих реализацию лесных материалов и их производных на внешних рынках".

Министр также сообщил о проблемах судоходства в бассейне Волжско-Камского каскада, где в мае вводились ограничения по осадке судов из-за малоснежной зимы и снижения притока воды в водохранилища. По его словам, своевременно установленные режимы работы на гидроузлах Волжско-Камского каскада позволили обеспечить судоходство и рост объемов грузоперевозок в текущем году.

Доставка грузов северного завоза в Арктические регионы в навигацию 2023 года по внутренним водным путям обеспечена в полном объеме, добавил Савельев. "Фактически потребителям было доставлено более 1,6 млн тонн грузов", - сказал он.

"Перевозки пассажиров по внутренним водным путям составили более 10 млн человек, показав рост к 2022 году почти на 16%", - сообщил Савельев.

Говоря о речных пассажирских перевозках, глава Минтранса сообщил об ограничениях круизного судоходства на Байкале ввиду плохого технического состояния причальных стенок и их недостаточного количества. Властям Бурятии и Иркутской области следует привести причальную инфраструктуру в надлежащее состояние, сказал глава Минтранса.

Президент после доклада поручил Минтрансу совместно с регионами проработать вопрос развития портовой инфраструктуры для круизных перевозок на Байкале.

"Что касается Байкала, я вас прошу проработать тогда с субъектами Федерации и доложить отдельно. Если нужно им помочь, надо тогда поддержать обязательно", - сказал Путин.

Виталий Савельев Байкал Минтранс Владимир Путин Бурятия Арктика
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