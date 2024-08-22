Минтранс ждет роста речных грузоперевозок в России к 2030 году почти в 1,6 раза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский Минтранс к 2030 году ждет значительного роста перевозок пассажиров и грузов речным флотом, сообщил телеканалу "Россия-24" руководитель ведомства Роман Старовойт.

"Мы рассчитываем, что в текущем, 2024 году более 12 миллионов пассажиров будет перевезено речным флотом, а до 2030 года мы планируем, что эта цифра увеличится до 19 миллионов пассажиров", - сказал он.

"Примерно такие же темпы мы закладываем по росту грузооборота. В этом году более 120 млн тонн будет перевезено речным флотом и до 190 млн тонн к 2030 году", - добавил министр. Таким образом, рост к 2030 году может составить 58%.

По данным Росстата, перевозки грузов речным транспортом в стране в 2023 году снизились на 11,2% по сравнению с 2022 годом, до 103,4 млн тонн.