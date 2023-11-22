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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

РФ рассчитывает в январе-феврале подписать налоговое соглашение с Малайзией

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Малайзия могут подписать обновленное межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы в начале следующего года, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы получили решение правительства о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения, соответственно, в январе, я думаю, что подпишем. У нас соглашение есть, все зависит от позиции коллег, когда они будут готовы подписывать. Все регламентные процедуры выполнены, соответственно, в начале следующего года, январь-февраль, мы точно подпишемся. Мы будем планировать на январь, а дальше все будет зависеть от позиции коллег", - сказал он.

Ранее вышло распоряжение правительства, которым был одобрен проект соглашения. Минфину было поручено провести переговоры с малайзийской стороной о достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.

В середине сентября Сазанов сообщал о завершении переговоров с Малайзией по корректировке действующего соглашения об избежании двойного налогообложения (это соглашение действует с 1988 года).

Проект соглашения предусматривает, в частности, общую ставку налога у источника на дивиденды 15% и пониженную ставку 10% для получателей, которые владеют не менее чем 25% капитала компании, выплачивающей дивиденды. От налога будут освобождены дивиденды для государственных структур и госкомпаний.

Алексей Сазанов Малайзия Минфин РФ
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