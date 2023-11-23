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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Крепкую семью назвали наибольшей ценностью 77% россиян в возрасте 35-44 лет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Более трех четвертей (77%) россиян в возрасте 35-44 лет считают крепкую семью наиболее важной для себя ценностью, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте ВЦИОМ.

Результаты исследования показывают, что в целом среди всех респондентов удельный вес сограждан, отмечающих для себя такую ценность крепкой семьи, составляет 68%.

При этом женщины чаще мужчин относят крепкую семью к наиболее важным для себя ценностям - 73% и 61% респондентов соответственно.

По данным ВЦИОМ, наибольшей ценностью крепкую семью считают 74% респондентов 25-34 лет, среди сограждан 45-59 лет этот показатель составляет 71%. В свою очередь, среди сограждан от 60 лет удельный вес таких респондентов составляет 58%, молодежи 18-24 лет - 57%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 18 октября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет по заказу Экспертного института социальных исследований.

ВЦИОМ
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