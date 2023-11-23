Курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе Кубани

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии внесли изменения в закон о введении курортного сбора на территории региона, согласно которому с 1 января 2024 года курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе, а также в поселках Мостовском, Псебае и станице Ярославской Мостовского района.

"Проектом закона предлагается включить в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры с 1 января 2024 года город Новороссийск, Туапсинское городское поселение Туапсинского района, Мостовское и Псебайское городские и Ярославское сельское поселения Мостовского района", - сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий в ходе рассмотрения законодательной инициативы.

Он отметил, что курортный сбор на данных территориях устанавливается в размере 30 рублей в сутки с отдыхающего.

"Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих - в этом году, напомню, прогнозируется более 18 млн человек, - это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий", - сказал, в свою очередь, председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.